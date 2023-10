DAX vor weiterem Kursverlust: Anleger in Alarmbereitschaft!

"Die längste Verlustserie seit dem Jahr 2011 hat zwar bislang nicht zu einer Panik geführt. Aber wir beobachten eine ausgeprägte Verunsicherung. An eine Jahresendrallye mag unter den Anlegern bisher noch niemand so recht glauben. Zumindest positioniert sich noch niemand für eine Weihnachtsrallye", schrieb Thomas Altmann, Head of Portfoliomanagement bei QC Partners, in einem Marktupdate.

Trotz der Zurückhaltung der Anleger wird erwartet, dass der DAX leicht über dem Freitagsschlusskurs in den Handel einsteigt, nachdem er vor dem Wochenende bei 14.687 Punkten 0,3 Prozent verlor. Technische Analysten richten ihren Blick auf das letzte Wochen-Tief von 14.630 Punkten, den niedrigsten Stand seit März, und spekulieren über ein mögliches weiteres Abwärtspotenzial.

In den USA schloss die Wall Street am Freitag uneinheitlich. Trotz positiver Prognosen von Technologie-Schwergewichten wie Intel und Amazon, die den Nasdaq-Index stützten, beendeten sowohl der Dow Jones als auch der S&P 500 den Handelstag im Minus.

Aus Asien kommen gemischte Signale: Während Shanghai leicht zulegt, verliert der Tokioter Nikkei 1,0 Prozent. Shoichi Arisawa von IwaiCosmo Securities merkte an: "Der Nikkei wurde von den Verlusten des Dow Jones am Wochenende mit nach unten gezogen. Die Anleger hielten sich mit Aktienkäufen zurück, da sie auf die politischen Entscheidungen der Zentralbanksitzungen in den USA und Japan warteten."

Ausblick

Für neuen Schwung am Markt könnte die heutigen Inflationszahlen aus Deutschland für den Oktober sorgen. "Nachdem die Preise im Oktober des vergangenen Jahres um 0,7 Prozent nach oben geklettert sind, führt jede Monatsrate unter 0,7 Prozent automatisch zu einem Rückgang der Jahresrate. Anleger und Analysten erwarten deshalb, dass die Jahresrate heute auf 4,0 Prozent fällt. Das wäre der niedrigste Wert seit mehr als zwei Jahren. Eine Drei vor dem Komma wäre eine positive, am Markt aber willkommene Überraschung", so Altmann.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion