Bernstein senkt Ziel für Hellofresh auf 16 Euro - 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Hellofresh von 17 auf 16 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Das schwache Geschäftsmodell des Kochboxenversenders und das unzureichende Angebot für die Verbraucher hätten im dritten Quartal weiter belastet, was sich im kommenden Jahr fortsetzen dürfte, schrieb Analyst William Woods in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet mit weiter sinkenden Ergebnisschätzungen am Markt./gl/edh

Rating: Underperform

Analyst: Bernstein

Kursziel: 16 Euro