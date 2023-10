JEFFERIES stuft SANOFI auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sanofi von 120 auf 115 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kursrutsch nach den Quartalszahlen sei wohl dem angekündigten Strategiewechsel geschuldet, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Montag vorliegenden Studie. Dass der Pharmakonzern Investitionen gegenüber der Margenentwicklung priorisiere, sei zwar strategisch sinnvoll, habe die Anleger aber überrascht und sei schlecht kommuniziert worden. Er habe seine Ergebnisschätzungen (EPS) zwar gesenkt, aber nicht so deutlich wie vielleicht zu erwarten. Welford hält die Aktie nun für fundamental überverkauft und geht davon aus, dass sich das Papier nach einer Unternehmensveranstaltung am 7. Dezember zum Thema Forschung und Entwicklung erholen und sein Vertrauen in die anstehende Umsatz- und Ergebnissteigerung rechtfertigen sollte./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2023 / 20:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2023 / 20:03 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 82,34EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Peter Welford

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 115

Kursziel alt: 120

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m