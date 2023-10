STL erreicht einen globalen Meilenstein Auf der IMC 2023 wird die weltweit erste mit dem Umweltzeichen versehene optische Produktreihe vorgestellt

New Delhi, London und Columbia, S.C. (ots/PRNewswire) - STL (NSE: STLTECH) , ein

führendes Unternehmen für optische und digitale Lösungen (https://stl.tech/) ,

gab heute bekannt, dass es als erstes Unternehmen der Welt eine Reihe von

zertifizierten optischen Produkten mit dem Umweltzeichen auf den Markt gebracht

hat. Diese Palette optischer Produkte ist von Sphera , einem in den USA

ansässigen Beratungsunternehmen für ESG-Leistungen, anerkannt und wurde von

Metsims Sustainability Consulting , einem globalen Beratungsunternehmen für

Nachhaltigkeit, verifiziert.



Die Verifizierung eines Umweltzeichens durch Dritte ist von größter Bedeutung,

da sie den vom Unternehmen gemachten Angaben zum Umweltschutz Glaubwürdigkeit

und Vertrauen verleiht. Diese renommierte Zertifizierung von unabhängiger Seite

ordnet die Nachhaltigkeitsbemühungen von STL in den obersten Quadranten der

Umweltführerschaft ein und stuft die mit Gold bewerteten Produkte als

"nachhaltig und umweltfreundlich" ein. Diese Errungenschaft zeugt von STLs

Einfallsreichtum in Bezug auf nachhaltige Praktiken in einer Zeit, in der

"Greenwashing"-Bedenken an der Tagesordnung sind.