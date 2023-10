Blue Cap: Talsohle könnte durchschritten sein

Die erhoffte Besserung der Geschäftsentwicklung von Blue Cap sei laut SMC-Research im dritten Quartal nicht eingetreten, stattdessen habe das Unternehmen im Vorjahresvergleich einen deutlichen Rückgang von Umsatz (-17 Prozent) und adjusted EBITDA (-44 Prozent) hinnehmen müssen. Das sei vor allem einem schwachen Juli geschuldet gewesen, danach haben sich die Margen wieder erholt, so die Analysten. Dennoch rechne das Management auch für das vierte Quartal mit schwierigen Rahmenbedingungen und habe deswegen die Jahresprognose abgesenkt. Diese sehe nun einen Umsatz von 265 bis 285 Mio. Euro (bislang: 275 bis 295 Mio. Euro) und eine bereinigte EBITDA-Marge von 7 bis 8 Prozent (bislang: 8 bis 9 Prozent) vor.

Gemäß SMC-Research hat Blue Cap nach schwachen Q3-Zahlen die Jahresprognosen abgesenkt. SMC-Analyst Holger Steffen geht aber davon aus, dass umfangreiche Anpassungsmaßnahmen in den nächsten Quartalen sukzessive zu einer Besserung beitragen werden, und sieht daher erhebliches Potenzial für die Aktie.

Das Unternehmen habe mit umfangreichen Anpassungsmaßnahmen bei betroffenen Beteiligungen reagiert, die nach Aussage des Managements bereits beginnen, ihre Wirkung zu zeigen und in den nächsten Quartalen zunehmend auch in den Zahlen sichtbar werden sollten.

Zudem werde unter dem neuen CEO Dr. Henning von Kottwitz aktuell eine umfassende Bestandsanalyse durchgeführt, deren Ergebnisse bis Ende November, eventuell in Verbindung mit aktualisierten Mittelfristzielen, präsentiert werden sollen. Schon jetzt zeichne sich ab, dass die Gesellschaft künftig die Zahl der Zu- und Verkäufe erhöhen und sich dabei stärker auf Unternehmen in Sondersituationen refokussieren wolle. Die Erzielung von Verbesserungen in solchen Fällen sehe das aktuelle Management als die Kernkompetenz des Teams.

Die Analysten trauen dem Portfolio von Blue Cap weiterhin eine positive Entwicklung zu, haben per Saldo aber ihre Schätzungen nach den schwachen Q3-Zahlen etwas reduziert, wodurch der Potenzialwert von bislang 31,30 Euro auf 29,70 Euro gesunken sei. In Relation zum aktuellen Aktienkurs bestehe gleichwohl ein hohes Aufwärtspotenzial von rund 80 Prozent.

Nach Einschätzung der Analysten könnte die Talsohle, auch aufgrund der ergriffenen Maßnahmen, im dritten Quartal durchschritten sein, weswegen sie für die kommenden Monate selbst, wenn das Umfeld schwierig bleibe, wieder verbesserte Zahlen erwarten. Vor diesem Hintergrund und auf Basis des hohen fundamentalen Potenzials bestätigen sie ihr Urteil „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 30.10.2023 um 8:30 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 29.10.2023 um 20:00 Uhr fertiggestellt und am 30.10.2023 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2023/10/2023-10-30-SMC-Update-Blue-Cap_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die Blue Cap Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,84 % und einem Kurs von 16,00EUR gehandelt.