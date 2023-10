UBS stuft ARCELORMITTAL auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ArcelorMittal nach einer Brandkatastrophe in einer kasachischen Kohlemine des Stahlkonzerns von 31 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Schwere des Vorfalls mit mindestens 45 Toten sowie die nun drohende Verstaatlichung der gesamten Anlage dürften die Aktie selbst nach der jüngsten Kursschwäche weiter belasten, schrieb Analyst Andrew Jones in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2023 / 05:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2023 / 05:46 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ArcelorMittal Aktie wird aktuell mit einem Minus von -4,68 % und einem Kurs von 20,00EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Andrew Jones

Analysiertes Unternehmen: ARCELORMITTAL

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 28

Kursziel alt: 31

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m