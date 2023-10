- Anhaltendes organisches Wachstum - höchste vierteljährliche Bareinnahmen in einem Septemberquartal (ca. $6.1m)

- Wachstumsdynamik setzt sich fort mit 18 aufeinanderfolgenden Quartalen mit Zuwächsen bei den Kasseneinnahmen gegenüber dem vorangegangenen Vergleichszeitraum

- Operativ nahe EBITDA-Break-even - Quartalsverlust beim adj. EBITDA weiter auf ca. T$-110 reduziert (vorläufig/ungeprüft)

- Die Herstellung von Geräten im Rahmen von vier großen Verträgen/Projekten verläuft planmäßig - einschließlich des 1,6-Millionen-Dollar-Projekts mit South 32, dessen Lieferung für Anfang Dezember geplant ist.

- Gute Aussichten für das Dezember-Quartal 2023 mit einer beträchtlichen Anzahl von Projektzahlungen - wir erwarten vierteljährliche Bareinnahmen in Höhe von 7 bis 8 Mio. $ (die höchsten jemals verzeichneten vierteljährlichen Bareinnahmen)

- Neue Vertragsabschlüsse, darunter ein Projekt mit einem Industriekunden in Australien im Wert von 660 T$, sorgen für eine starke Umsatzpipeline bis weit in das Jahr 2024 hinein

- Fortschritte auf dem Weg zur NSF-Zertifizierung (Trinkwasser) für die neue Graphenoxid-Membran, wobei die wichtigsten Testverfahren bestanden wurden; Vorbereitung auf die Markteinführung eines Haushaltswasser-Filterprodukts

- Ernennung von Herrn Andrew Tay zum CFO mit Wirkung vom 10. Oktober 2023

30. Oktober 2023: Das Industriewasser- und Abwasseraufbereitungsunternehmen De.mem Limited (ASX: DEM) ("De.mem" oder "das Unternehmen") freut sich, starke Ergebnisse für das Septemberquartal 2023 zu melden.

Höchste Kasseneinnahmen in einem Septemberquartal

De.mem freut sich, im September-Quartal 2023 Bareinnahmen in Höhe von ca. 6,1 Mio. $ zu verzeichnen, die höchsten Bargeldeinnahmen in einem Septemberquartal seit der Gründung des Unternehmens. Die gesamten Bareinnahmen in den ersten neun Monaten des Kalenderjahres belaufen sich auf ca. 17,7 Mio. $.