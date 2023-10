Geywitz Sanierungen keine "Crazy-Klara-Idee"

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In Zeiten hoher Immobilienpreise hofft Bauministerin Klara Geywitz (SPD) darauf, mit ihrem Förderprogramm "Jung kauft Alt" jungen Menschen den Erwerb sanierungsbedürftiger Bestandshäuser zu erleichtern. "Dass man sich ein bestehendes Haus kauft und saniert, ist keine `Crazy-Klara-Idee`, das macht die Menschheit seit vielen Jahrhunderten", sagte sie dem "Spiegel".



Die meiste Eigentumsbildung sei in der Vergangenheit im Bestand erfolgt. Die allerwenigsten Familien, die ein Haus haben wollten, hätten ein neues gebaut. Dass sie junge Menschen angesichts der Anforderungen an Dämmung und Heizung mit dem Programm überfordern könnte, erwartet die Ministerin nicht.