Deutsche Anleihen legen zu Wochenbeginn zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Montag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte um 0,26 Prozent auf 129,26 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sank auf 2,79 Prozent.

Erst am Donnerstag hatten die Euro-Währungshüter angesichts gesunkener Inflationsraten nach zehn Zinserhöhungen in Folge nicht weiter an der Zinsschraube gedreht. Im Handelsverlauf am Montag werden noch weitere Preisdaten aus Deutschland und aus Spanien veröffentlicht.

Am Vormittag steht zudem die erste Schätzung des deutschen Bruttoinlandsprodukts im dritten Quartal auf der Agenda. Nach einem Rückgang um 0,3 Prozent im Quartalsvergleich im ersten und einer Stagnation im zweiten Quartal dürfte die Wirtschaft im dritten Quartal erneut geschrumpft sein, schrieb Analystin Sophia Oertmann von der DZ Bank. Darauf deuteten die bereits veröffentlichten Daten aus Industrie, Einzelhandel und Baugewerbe hin./la/mis

