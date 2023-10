Cognizant und ISS erweitern ihre Zusammenarbeit, um die Innovation innerhalb der Finanzorganisation von ISS weiter voranzutreiben

TEANECK, N.J., 30. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH) hat heute eine fünfjährige Vertragsverlängerung mit ISS, einem führenden Unternehmen für Workplace Experience und Facility Management, bekannt gegeben. Die erweiterte Zusammenarbeit wird es Cognizant ermöglichen, ISS weiterhin bei der Schaffung von Effizienz und verbesserter Innovation innerhalb der Finanzorganisation in Nordeuropa zu unterstützen. Bis heute hat Cognizant mehrere länderspezifische Prozesse und Systeme in einen vereinfachten, konsolidierten und automatisierten Rahmen umgewandelt. Die Verbesserungen haben es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der F&A-Abteilung von ISS ermöglicht, jedes Jahr mehr Rechnungen zu bearbeiten, was eine bessere Erfahrung für ihre Kundschaft und ihren Anbietern bedeutet.

Cognizant begann die Partnerschaft mit ISS im Jahr 2014 und hat in dieser Zeit erfolgreich ein optimiertes, skalierbares Finanz- und Buchhaltungsmodell entwickelt. Dies ermöglichte die Konsolidierung mehrerer Länder und Dienste im Rahmen eines standardisierten Prozesses und Systems, wodurch die Effizienz gesteigert und die Kosten gesenkt werden konnten. Darüber hinaus wurde ein neuer Kontrollrahmen geschaffen, der dazu beiträgt, Doppelarbeit in den Arbeitsabläufen der Finanz- und Rechnungswesenprozesse zu reduzieren. Cognizant hat außerdem verschiedene Tools und Systeme zur Verbesserung der Automatisierung eingeführt, darunter Tools zur Prüfung von Duplikaten wie ProHanc und Tracer. In der nächsten Phase des Projekts will Cognizant durch die Bereitstellung von Lösungen und Prozessen zur Vereinfachung, Harmonisierung und Standardisierung der Arbeitsweise die kontinuierliche Innovation und Produktivitätsverbesserung der Finanzorganisation vorantreiben, mit dem Ziel, weitere Kosteneinsparungen zu erzielen. Darüber hinaus wird an der Entwicklung von Lösungen gearbeitet, die später in anderen Geschäftsbereichen von ISS eingesetzt werden sollen, parallel und im Einklang mit der kontinuierlichen Einführung der Global One ISS-Strategie.