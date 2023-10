BERNSTEIN RESEARCH stuft IAG Pence auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für International Airlines Group von 180 auf 190 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Airline-Holding setze ihre gute operative Performance fort, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Montag vorliegenden Studie. Angetrieben werde die Entwicklung von einer anhaltend starken Urlaubsnachfrage, die die verzögerte Erholung bei Geschäftsreisen mehr als ausgleiche. Sein positives Anlagevotum reflektiere zudem die stark verbesserte Marktstruktur und die sehr attraktive Air-Europa-Übernahme./edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2023 / 21:04 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2023 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,42 % und einem Kurs von 1,641EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Alexander Irving

Analysiertes Unternehmen: IAG Pence

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1,9

Kursziel alt: 1,8

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m