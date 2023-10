Pragmatische Wirtschaftspolitik und gute Konjunkturaussichten / Bundespräsident Steinmeier besucht Tansania

Berlin, Bonn, Nairobi (ots) - Vom 30. Oktober bis 1. November besucht Bundespräsident Steinmeier samt einer Wirtschaftsdelegation Tansania. Das Geschäftsklima in Tansania hat sich seit 2021 deutlich verbessert. Die seit dem Jahr 2021 regierende Präsidentin Samia Suluhu Hassan verfolgt einen pragmatischen und wirtschaftsfreundlicheren Kurs als ihr Vorgänger. Ausländische Unternehmen kommen seitdem wieder verstärkt nach Tansania.

Das ostafrikanische Land ist einer der größten Märkte Ostafrikas, auch für deutsche Unternehmen. "Die deutschen Exporte nach Tansania erreichten im Jahr 2022 ein Niveau von über 200 Millionen Euro. Damit zählte Tansania zu den zehn größten Absatzmärkten in Subsahara-Afrika", sagt Carsten Ehlers in Nairobi von Germany Trade and Invest.