TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Zu Beginn einer ereignisreichen Woche haben Asiens Börsen am Montag keine gemeinsame Richtung gefunden. Neben den Zinsentscheidungen der Notenbanken in Japan, den USA und Großbritannien stehen wichtige Konjunkturdaten aus China und den Vereinigten Staaten auf der Agenda. Auch angesichts des weiteren israelischen Vorstoßes im Gazastreifen seit dem Wochenende hält sich die Risikobereitschaft der Anleger in Grenzen.

Der japanische Nikkei 225 schloss am Montag mit einem Minus von einem Prozent mit 30 696,96 Punkten. Neben der Schwäche der Technologieaktien belastete die Zurückhaltung vor dem Zinsentscheid der Bank of Japan am Dienstag. Diese dürfte die Zinsen zwar im negativen Bereich belassen. Doch einem Medienbericht zufolge könnte die ultralockere Geldpolitik angesichts der jüngst gestiegenen Inflation und der Yen-Schwäche auf den Prüfstand gestellt werden.