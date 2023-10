PayPal vor entscheidenden Tagen!

Der französische Zahlungs- und Transaktionsdienstleister Worldline brachte Mitte der Woche durch die Veröffentlichung von schwächer als prognostizierten Zahlen sowie einer Gewinnwarnung die gesamte Branche ins Wanken. Dabei wurde auch die PayPal-Aktie in Sippenhaft genommen und markierte aufgrund der Horrormeldung auf dem tiefsten Stand seit sechs Jahren.

Durch den weiteren Abfall notieren die US-Amerikaner bei 50,39 US-Dollar und rissen abermals wichtige Unterstützungszonen im Bereich von rund 57,00 US-Dollar. Aus charttechnischer Perspektive wäre der nächste Halt nunmehr das Hoch aus dem Jahr 2016 bei 44,52 US-Dollar, was ein weiteres Abwärtspotenzial von knapp 12 Prozent widerspiegelt.

Was für eine Gegenbewegung spricht, sind jedoch die seit Monaten ausgebildeten positiven Divergenzen im Trendfolgeindikator MACD als die deutlich überverkaufte Lage im Relative Strength Index RSI. Somit besteht bei positiven Überraschungen in Bezug auf die Veröffentlichung der Zahlen zum dritten Quartal, die am 1. November bekanntgegeben werden, die Chance auf eine deutliche Kurserholung. Als erste Zielmarke dürfte hier der seit Mitte August 2022 etablierte Abwärtstrend bei aktuell 65,82 US-Dollar anvisiert werden.

Günstig im Vergleich zur Peer-Group

Für das dritte Quartal erwarten Analysten einen Umsatz von 7,388 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn je Aktie soll sich auf 1,23 USD je Aktie belaufen. Für das Gesamtjahr prognostiziert das Unternehmen mit Sitz in Palo Alto, Kalifornien, einen Gewinn je Anteilsschein von 4,95 US-Dollar. Damit wird PayPal auf aktuellem Kursniveau lediglich mit dem rund zehnfachen des prognostizierten Gewinnes für das Geschäftsjahr 2023 bewertet und damit weitaus günstiger als seine Mittbewerber. So steht bei der Muttergesellschaft von Square und Cash App, Block, ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25 zu Buche.

Fazit

Durch die Horrormeldung des Mitkonkurrenten Worldline hat sich die charttechnische Situation bei PayPal weiter verschärft. Liefern die Zahlen am 1.November jedoch eine positive Überraschung, wäre ein Befreiungsschlag nach oben denkbar. Interessierte Anleger sollten vor einem Einstieg jedoch zuerst das Zahlenwerk abwarten.

Autor: (mar), wallstreetONLINE Zentralredaktion

