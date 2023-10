Die Statistiker erklärten die jüngste Entwicklung vor allem mit höheren Preisen für Elektrizität. Trotz des stärkeren Preisanstiegs im Oktober ist die Gesamtinflation in Spanien weiterhin niedriger als in vielen anderen Euro-Staaten./la/mis

MADRID (dpa-AFX) - In Spanien hat die Inflation im Oktober nicht so stark an Tempo zugelegt wie erwartet. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhten sich die zu europäischen Vergleichszwecken berechneten Verbraucherpreise (HVPI) um 3,5 Prozent, nach 3,3 Prozent im September. Dies teilte das Statistikamt INE am Montag in Madrid mit. Damit wurde der höchste Stand seit April erreicht.

