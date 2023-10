Jefferies senkt Ziel für Merck KGaA auf 173 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Merck KGaA von 201 auf 173 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe vor den Quartalszahlen des Pharma- und Spezialchemiekonzerns am 9. November seine Schätzungen für den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) reduziert, da sich die Erholung im Geschäfts mit Halbleiterlösungen verzögere, schrieb Analyst Brian Balchin in einer am Montag vorliegenden Studie. Für im Dezember anstehende Daten für den Pharmawirkstoff Evobrutinib bleibe er aber optimistisch./gl/mis

