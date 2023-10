Die Aktienmärkte starten mit einer Erholung in die neue Woche, nachdem sowohl Nasdaq als auch S&P 500 nun offiziell in einer Korrektur sind (-10% verloren seit dem Hoch). Die Gründe für die Erholung der Aktienmärkte: erstens sind die Märkte stark überverkauft, die Stimmung ist bärisch. Zweitens hofft man nun auf die Eingrenzung des Israel-Kriegs, nachdem die US-Regierung versucht, die Dinge zu deeskalieren und so einen Flächenbrand im Nahen Osten zu verhindern. Noch aber bleiben relevante Belastungsfaktoren: die Lage im Nahen Osten kann jederzeit weiter eskalieren. Dazu kommen die konstant hohen US-Renditen aufgrund der eskalierenden US-Verschuldung. Und bisher waren die Zahlen der großen US-Tech-Firmen eher mau - und es waren ja diese wenigen Tech-Firmen, die die Schwäche des Gesamtmarkts kaschierten (S&P Equal Weight Index seit Jahresbeginn mit 4% im Minus)..

