Die zentrale Unterstützung bei 14.600 Punkten hat gehalten und daher können Anleger zunächst mal drei Kreuze machen. Ganz abhaken sollten sie die Gefahr eines Bruchs der Unterstützung allerdings nicht. Darunter drohen weitere Verluste – bis zur nächsten, vergleichbaren Haltelinie kann es noch einmal gute 900 Punkte tiefer gehen.

An der Wall Street hat der S&P 500 seine Aufwärtstrendlinie seit Oktober 2022 gebrochen. Außerdem hat der Index mit dem Unterschreiten von 4.221 Punkten eine obere Trendwende reaktiviert. Dieses charttechnische Muster hatte der DAX bereits zuvor ausgebildet. Nun also auch der S&P 500. Dies ist ein Warnzeichen. Die Signale für den Beginn eines Bärenmarktes mehren sich. Zudem befinden wir uns jetzt saisonal in einem schwachen Zeitfenster für den Aktienmarkt, das bis Mitte Mai kommenden Jahres reicht.