Deutsche Wirtschaft im dritten Quartal leicht geschrumpft

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die deutsche Wirtschaft ist im dritten Quartal leicht geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank gegenüber dem Vorquartal um 0,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden in einer ersten Schätzung mitteilte./mar/DP/mis

