Habeck reist Donnerstag nach London

BERLIN/LONDON (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck reist am Donnerstag zu einem zweitägigen Besuch nach London. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums nimmt er an einem Gipfeltreffen der britischen Regierung zum Thema Künstliche Intelligenz teil. Am Rande der Veranstaltung sind bilaterale Gespräche mit anderen Ministern geplant. Einen zweiten Schwerpunkt der Reise bis Freitag werde das Thema Energie bilden. Die Bundesregierung hat zuletzt mit mehreren Ländern Energiepartnerschaften gebildet oder ausgeweitet./hoe/DP/stk

