Deutsche Wirtschaft schrumpft geringfügig

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Wirtschaft ist im dritten Quartal leicht geschrumpft. Das Statistische Bundesamt teilte am Montag mit, die Veränderungsrate für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) betrage im 3. Quartal 2023 gegenüber dem 2. Quartal preis-, saison- und kalenderbereinigt -0,1 Prozent.Allerdings ist diese Zahl erfahrungsgemäß stark korrekturanfällig, auch am Montag wurden wieder Zahlen nachträglich geändert: Demnach war die Wirtschaftsleistung im 2. Quartal 2023 noch geringfügig gewachsen (revidiert +0,1 Prozent), im 1. Quartal stagnierte sie. Wie das Bundesamt weiter mitteilte, nahmen besonders die privaten Konsumausgaben ab. Positive Impulse kamen dagegen von den Ausrüstungsinvestitionen.Im Vorjahresvergleich war das BIP im 3. Quartal 2023 preisbereinigt um 0,8 Prozent niedriger als im 3. Quartal 2022. Preis- und kalenderbereinigt war der Rückgang geringer (-0,3 Prozent), da ein Arbeitstag weniger zur Verfügung stand als im Vorjahreszeitraum, so die Statistiker.