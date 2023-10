AMS Osram beschafft sich über Finanzierungsgeschäfte knapp halbe Milliarde Euro

PREMSTÄTTEN (dpa-AFX) - Der Sensorenhersteller AMS Osram will im Rahmen seiner Finanzierungspläne die in Malaysia geplante Fabrik verkaufen und gleichzeitig rückanmieten. Das bringt ihm rund 400 Millionen Euro ein.

AMS Osram habe insgesamt Infrastruktur-Asset-Transaktionen über bis zu 450 Millionen Euro unterzeichnet, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die Haupttransaktion sei das "Sale & Lease Back" des Produktionsgebäudes in Kulim in Malaysia über rund 400 Millionen Euro ohne Fertigungsanlagen. Die Aktie des Unternehmens mit Sitz im österreichischen Premstätten legte an der Züricher Börse nach dem Handelsstart um bis zu 5,6 Prozent zu, zuletzt notierte sie noch 1,3 Prozent im Plus.