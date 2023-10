Diversifikation - Anleger verteilen Kapital auf verschiedene Geldanlagen

Ein Leitsatz der Geldanlage, den viele Anlage- und Vermögensberater ihren Kunden immer wieder versuchen einzuprägen, lautet: Geld diversifizieren! Gemeint ist damit die Verteilung des Anlagevermögens auf mehrere Anlageformen und Anlageprodukte, was in der Fachsprache auch als Diversifikation bezeichnet wird. Wir möchten in unserem Beitrag näher darauf eingehen, was man unter dem Diversifizieren versteht, warum die Diversifikation sinnvoll ist und wie sie im Detail funktionieren kann.



Geld diversifizieren macht fast immer Sinn



Grundsätzlich ist die Diversifikation fast immer ein Vorteil, weil es für Anleger sinnvoller ist, vorhandenes Vermögen auf mehrere Anlageprodukte zu verteilen. Lediglich bei sehr geringen Anlagesummen, beispielsweise wenigen Hundert Euro, ist es rein technisch kaum möglich, dieses Kapital auch noch auf verschiedene Anlageformen zu verteilen. Vom Grundprinzip her jedoch nutzen laut den aktuellen Finanznachrichten Magazinen selbst erfahrene Vermögensverwaltungen und Bankberater bei ihren Vorschlägen an ihre Kunden die Diversifikation als Argument zur Risikostreuung.



Was beinhaltet die Diversifikation?



Mit diversifizieren ist gemeint, dass Sie vorhandenes Kapital nicht nur auf ein Anlageprodukt verteilen, sondern mehrere, unterschiedliche Anlageformen nutzen. Wie das in der Praxis aussehen kann, zeigt das folgende Beispiel:

Bundesanleihen: 10.000 €

Telekom Aktien: 3.000 €

BASF Aktien: 3.000 €

Amazon Aktien: 4.000 €

Festgeldanlage: 10.000 €

Rentenfonds: 10.000 €

Edelmetalle: 10.000 €

In diesem Fall beträgt ihr Gesamtvermögen 50.000 Euro. Statt diesen Betrag zum Beispiel komplett in Telekom Aktien zu investieren, haben Sie Ihr Kapital in fünf unterschiedliche Anlageformen aufgeteilt, und zwar mit jeweils 10.000 Euro. Zudem haben Sie innerhalb des Investments in Aktien noch einmal eine Diversifizierung vorgenommen, indem Sie sowohl Telekom- als auch BASF- und Amazon-Aktien gekauft haben.



Risikostreuung und Reduzierung als Hauptvorteil der Diversifizierung



Wenn Anlageberater gefragt werden, warum man sein Kapital am besten diversifizieren sollte, dann wird in der Regel ein Hauptargument genannt: Risikostreuung! Gemeint ist damit, dass Sie Ihr Risiko für das Gesamtportfolio vermindern können, wenn Sie Ihr Kapital auf mehrere Anlageformen verteilen. Warum das so ist, lässt sich relativ einfach erläutern. Bleiben wir beim vorherigen Beispiel: Angenommen, Sie hätten die gesamten 50.000 Euro ausschließlich in BASF-Aktien investiert, dann würde Ihr Verlust insgesamt 20 Prozent betragen, wenn ausschließlich die BASF-Aktien einem Kursrutsch von 20 Prozent an den Tag gelegt hätten.