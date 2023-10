Seite 2 ► Seite 1 von 3

Nürnberg (ots) - Der AVIV Housing Market Report, eine Analyse derImmobilienmärkte in 7 ausgewählten europäischen Ländern, zeigt:- Vorjahresvergleich: Deutschland mit stärkstem Rückgang (-6,0 Prozent),deutlichster Anstieg in Spanien (+7,2 Prozent)- Leichtes Minus in Frankreich (-0,6 Prozent) - französische Bauzinsen gleichensich zunehmend an europäisches Niveau an- Schwindende Kaufkraft wegen hoher Zinsen: In Deutschland können sich Käuferheute im Schnitt 11 Quadratmeter weniger Wohnfläche leisten als Anfang 2022;größte Einbußen in Belgien (-25 Quadratmeter)Der europaweite Anstieg der Bauzinsen hat sich seit Jahresbeginn spürbarabgeschwächt. Bei der Entwicklung der Wohnimmobilienpreise bestehen jedochweiterhin erhebliche Unterschiede zwischen den europäischen Staaten. Währendsich die durchschnittlichen Kaufpreise in 4 von 7 untersuchten Ländern imVergleich zum Vorjahr erhöht haben, ist es in 3 Staaten zu Preisrückgängengekommen. Obwohl die Immobilienpreise in der Mehrzahl der betrachteten Ländergestiegen sind, lässt sich zuletzt eine generelle Abschwächung der Preisdynamikbeobachten. Das stärkste Minus aller untersuchten europäischen Länder weistDeutschland auf - dort sind die Kaufpreise für Wohnimmobilien imVorjahresvergleich um 6 Prozent gesunken. Das ist das Ergebnis des aktuellenAVIV Housing Market Reports für das 3. Quartal 2023. Darin wird die Entwicklungder Kaufpreise auf den Immobilienmärkten in Deutschland, Frankreich, Belgien,Luxemburg, Italien, Spanien und Portugal analysiert. Der Report entsteht inZusammenarbeit mit den Immobilienportalen meilleurs agents und Immoweb, dieebenso wie immowelt Teil der AVIV Group sind.Deutlichste Preisanstiege in SüdeuropaIm Gegensatz zu Deutschland zeigt die Preiskurve in mehreren südeuropäischenLändern nach oben. Die stärkste Verteuerung aller untersuchten Länder weistSpanien auf, wo sich Kaufimmobilien gegenüber dem Vorjahr um 7,2 Prozentverteuert haben. Der durchschnittliche Quadratmeterpreis liegt aktuell bei 2.004Euro. In Portugal (2.526 Euro) sind die Kaufpreise im selben Zeitraum um 5,6Prozent gestiegen, in Italien (1.857 Euro) um 0,9 Prozent. Neben densüdeuropäischen Staaten hat sich Wohneigentum auch in Belgien verteuert - nacheinem Plus 2,9 Prozent kostet der Quadratmeter dort aktuell 2.300 Euro.Allerdings liegt das Preisniveau in allen vier Ländern nach wie vor deutlichniedriger als in Deutschland, wo Immobilienkäufer mit durchschnittlich 3.073Euro für den Quadratmeter rechnen müssen.Trotz der Preisanstiege ist die Leistbarkeit von Wohneigentum in Spanien,Italien und Belgien jedoch noch immer besser als in Deutschland, da die