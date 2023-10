Experten warnen vor Abwärtsspirale im Gesundheitswesen (FOTO)

Berlin (ots) - Die medizinische Versorgung in Deutschland wird sich nach Ansicht

von Experten spürbar verschlechtern. Als Hauptgrund sehen Interessenvertreter

der Ärzteschaft sowie der Krankenhäuser eine fehlgeleitete Gesundheitspolitik

der Ampel. Die seit Monaten befürchtete Welle von Klinikinsolvenzen sei

inzwischen im Gange. Fast 70 Prozent der deutschen Krankenhäuser gehen laut

einer Umfrage des Deutschen Krankenhausinstituts (DKI) davon aus, dass ihre

Existenz kurz- oder mittelfristig gefährdet ist. Im ambulanten Bereich sind

Tausende von Arztsitzen vakant. Hausärzte finden - besonders in ländlichen

Regionen - nur schwer Nachfolger. Der gesundheitspolitische Experte Frank

Rudolph, Geschäftsführer des Bundesverbandes Verrechnungsstellen Gesundheit

e.V., warnt, dass die politischen Weichenstellungen von

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach auf eine schleichende Verstaatlichung

des deutschen Gesundheitswesen hinauslaufen.



Fehlgeleitete Politik auf dem Rücken von Kranken





Von Frank RudolphSchmerzhafte Krämpfe und fast 40 Fieber. Der Rettungsdienst winkt ab: Nichtschlimm genug. Beim ärztlichen Bereitschaftsdienst ist das Telefon dauerbesetzt.Das nächste Krankenhaus? Zwei Autostunden entfernt. Wartezeit dort? Mindestensfünf Stunden. Die Hausärztin? Hat schon vor zwei Monaten ihre Praxis dichtgemacht. Kein Nachfolger in Sicht. Termine beim Facharzt? Fragen Sie nächstesJahr mal wieder nach. Von solchen Horrorszenarien mögen wir noch ein Stückentfernt sein. Doch die Abwärtsspirale, in die Deutschlands Gesundheitswesenaufgrund einer fehlgeleiteten Politik geraten ist, nimmt Fahrt auf.Krankenhäuser in ExistenznotViele Kliniken blicken sorgenvoll in die Zukunft. Zugleich sehen sie die vonBundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) betriebene Krankenhausreform mitgroßer Skepsis, wie eine Umfrage des Deutschen Krankenhausinstituts (DKI) ergab.Fast 70 Prozent sehen demnach ihre Existenz kurz- oder mittelfristig gefährdet.Kaum eine Woche ohne Hiobsbotschaften: "Städtisches Krankenhaus Kiel:Dramatische Situation", "Krankenhäuser in Finanznot: Alarmstufe dunkelrot","Sprunghafter Anstieg bei Klinik-Insolvenzen", "NRW: Schon neun Krankenhäuserhaben Insolvenzverfahren beantragt". Nicht weniger beunruhigend sind dieNachrichten aus dem niedergelassenen Bereich: "Berliner Ärzte beklagenPraxissterben: Gesundheitsversorgung in akuter Gefahr","Ambulante Versorgunggefährdet", "1.100 Arztsitze in Baden-Württemberg vakant", "Bundesweit fehlen4.000 Hausärzte".Im Gesundheitswesen läuten AlarmglockenDie lange Reihe der Negativschlagzeilen macht deutlich, dass Deutschlands