Übergeordnet schwankt die Jenoptik-Aktie seit 2017 zwischen 13,00 und in der Spitze 39,54 Euro grob seitwärts. Aktuell steckt das Wertpapier in den in unregelmäßigen Abständen wechselnden Trendverläufen in einem Abwärtstrend und fiel hierbei auf das runde Kursniveau von 20,00 Euro in der abgelaufenen Handelswoche zurück. Ausgerechnet der aktuelle Handelsstart in die neue Woche überraschte durch einen Kurssprung von über 5,6 Prozent, auch konnte zum Montag eine größere Kurslücke gerissen werden und deutet auf vermehrte Kaufbereitschaft hin.

Ganz kleiner Boden etabliert