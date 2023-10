Keine Trendwende: Deutsche Wirtschaft schrumpft weiter

Deutschlands Wirtschaftsleistung ist im dritten Quartal um 0,1 Prozent geschrumpft, was die Befürchtungen einer bevorstehenden Rezession für Europas größte Volkswirtschaft nährt. Ökonomen hatten ein Minus von 0,2 Prozent prognostiziert.

"Schwächeperiode hält an"

"Nachdem es in den ersten beiden Quartalen schon kaum Wachstum gab, ist das der nächste Rückschritt für Europas größte Volkswirtschaft", kommentiert Christoph Swonke, Konjunkturanalyst der DZ Bank, die Zahlen. "Die Schwächeperiode hält somit an. Vor allem die privaten Konsumausgaben lasten auf der hiesigen Konjunktur. Immerhin gingen von den Ausrüstungsinvestitionen – also Anlagen, wie Maschinen und Fahrzeuge – stützende Effekte aus."

Wie der IWF kürzlich festgestellt hat, dürfte Deutschland als einzige große Wirtschaft in diesem Jahr schrumpfen. Die ansteigenden Zinsen sowohl in Deutschland als auch weltweit belasten die Nachfrage nach Industriegütern erheblich. Unternehmen wie Lanxess AG und Volkswagen AG spüren bereits die Auswirkungen.

2024 wieder auf Wachstumskurs?

"Zwar haben sich das ifo-Geschäftsklima oder der ZEW-Index im Oktober nach zuvor mehreren Rückgängen leicht verbessert, allerdings nur auf niedrigem Niveau", so Analyst Swonke weiter. "Eine wirkliche Trendwende ist das noch nicht. Mit einer moderaten Konjunkturerholung rechnen wir erst zu Beginn des kommenden Jahres."

Andere Analysten rechnen damit, dass steigende Löhne und eine abkühlende Inflation zu einem verbrauchergetriebenen Aufschwung führen könnten, und prognostizieren für 2024 ein BIP-Wachstum von 0,5 Prozent.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion