GOLDMAN SACHS stuft Siemens Energy auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Energy von 24,70 auf 20,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine gesenkten Schätzungen für die Gewinnmargen der Windkrafttochter berücksichtigten die jüngsten Aussagen des Energietechnikunternehmens zu deren Problemen und beinhalteten einen weiteren Barmittelabfluss für die Jahre 2025 bis 2028, schrieb Analyst Ajay Patel in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2023 / 00:28 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Energy Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,36 % und einem Kurs von 7,996EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Ajay Patel

Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 20,50

Kursziel alt: 24,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m