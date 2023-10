Welt-Vegan-Tag Pflanzliche Alternativprodukte sind im Alltag angekommen / Über ein Viertel der Konsument:innen setzt laut Umfrage regelmäßig darauf / Geschmack schlägt Preis

Köln (ots) - Vegane Alternativprodukte scheinen in Deutschland ihren Weg in den

Alltag der Menschen gefunden zu haben: In einer aktuellen GfK-Umfrage im Auftrag

von REWE zum Welt-Vegan-Tag am 1. November gaben 57,5 Prozent an, diese Produkte

bereits gekauft zu haben. Und noch wichtiger: Knapp 27 Prozent sagten, dass sie

mindestens mehrmals in der Woche tierische durch pflanzliche Alternativprodukte

ersetzen.



Wer im Übrigen noch mehr Verbraucher:innen von den Vorteilen pflanzlicher

Alternativprodukte überzeugen will, sollte vor allem auf den Geschmack setzen:

In der Umfrage haben 48,6 Prozent der Befragten angegeben, dass für sie der

Geschmack das ausschlaggebende Kriterium sei. Erst danach folgen mit Abstand der

Preis (24,3 Prozent) und die Bio-Qualität der Produkte (13,8 Prozent).