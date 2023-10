Bunker Hill mit Update zum Minenbau!

Bunker Hill Minining kommt mit dem Bau seiner ersten Mine voran. Wie das kanadische Unternehmen mitteilte, liege man weiterhin im Zeit- und Budgetplan. In rund einem Jahr will das Unternehmen mit dem Abbau von Zink und Silber beginnen.

Neue PEA im vierten Quartal

Auf der Bunker Hill-Mine wurde zuletzt das Russell-Tor in den Untergrund erweitert, damit auch größere Maschinen und Fahrzeuge Einlass finden. Zudem wurden weitere Teile der Untergrund an das Stromnetz angeschlossen. Über der Erde ist nun die Fläche bereit, um mit dem Aufbau der Verarbeitungsanlage zu beginnen. Das Engineering hierfür ist bereits zu 95 Prozent abgeschlossen. Die Anlage selbst sollte noch im vierten Quartal aufgebaut sein. Und auch die Tailings-Einheiten kommen voran. AUf den Tailings wird später der Abraum, also das wertlose Gestein, landen. Im November wird zudem der neue CFO Gerbrand Van Heerden mit seiner Arbeit beginnen. Als nächstes stehen Arbeiten an der Ventilation, beim Zugang in den Untergrund sowie geotechnische Arbeiten an. Nicht zuletzt soll im laufenden Quartal eine aktualisierte Wirtschaftlichkeitsrechnung (PEA) für den Betrieb mit der nun größeren Anlage vorgestellt werden. Insgesamt sollen 2.500 Tonnen Gestein pro Tag verarbeitet werden können.

Aktie setzt Bodenbildung fort

Die Aktie von Bunker Hill Mining stabilisiert sich weiter um die Marke von 0,13 CAD. Analysten hatten zuletzt im vergangenen Jahr von Kurszielen bis 0,40 CAD gesprochen. Aktuell ist das Papier so viel wert, wie vor einem halben Jahr, also vor dem Abschluss der Finanzierungs des Baus. Dieses Risiko hat sich inzwischen erledigt. Insofern bieten die aktuellen Kurse in dem zugegebenermaßen schwierigen Marktumfeld eine Chance für mutige Anleger, die einen langfristigen Anlagehorizont mitbringen.