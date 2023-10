WARBURG RESEARCH stuft MTU Aero Engines AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für MTU nach Quartalszahlen von 195 auf 198 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Triebwerksbauer habe hohe Belastungen für Inspektionen des GTF-Triebwerks verbuchen müssen, ansonsten entwickele sich das Geschäft aber wie erwartet und dies sei eine gute Nachricht, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/nguVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2023 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die MTU Aero Engines Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,93 % und einem Kurs von 179,2EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Christian Cohrs

Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 198

Kursziel alt: 195

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m