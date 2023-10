Seite 2 ► Seite 1 von 2

Pinneberg/München (ots) - Stärkung der Marktposition im Bereich derKaltplasma-TechnologieDie internationale Expansion der terraplasma medical GmbH, eine Beteiligung derViromed-Gruppe, schreitet voran. Strategisches Standbein ist die innovativeBehandlung von Wunden auf Grundlage von kaltem atmosphärischem Plasma (KAP). ImMittelpunkt steht das mobile, CE-zertifizierte Kaltplasma-Gerät plasma care®,das Wunden schmerzfrei schließt und Viren, Pilze sowie Bakterien inaktiviert.Terraplasma medical, hervorgegangen aus dem Max-Planck-Institut, hat das Gerätentwickelt und hält die Patente.Mit der CE-Zertifizierung 2019 ist die Medizinprodukte-Zulassung in der EUerfolgt. Nach initialem Start in Deutschland wurde über das gute letzte Jahrhinweg die Markteinführung in weiteren europäischen Ländern erfolgreichdurchgeführt. So konnten in Italien, den BENELUX Ländern und insbesondere derSchweiz als wichtigen Märkten Vertriebskooperationen mit wesentlichenAbnahmemengen eingegangen werden. Ebenso in mehreren ost-europäischen Märktenwie Polen, Rumänien, Slowenien und Ungarn. Für das nächste Jahr stehen mitPortugal, Slowakei und Serbien schon die nächsten Länder-Kooperationen an. Inden europäischen Märkten liegt der initiale Fokus auf der Wundversorgung, häufigim Bereich post-operativer Wundheilungsstörungen, aber auch chronischer Wunden.Seit Anfang 2023 wurden zudem im Nahen und Mittleren Osten erfolgreicheVertriebskooperationen aufgebaut. So konnte für Saudi-Arabien, die VereinigtenArabischen Emirate und Bahrain ein führendes Medizintechnik-Unternehmen gewonnenwerden. Darüber hinaus bestehen erste Vertriebskooperationen in der Türkei undJordanien. Hier gibt es sehr unterschiedliche Anforderungen an die Zulassung alsMedizinprodukt. In manchen Märkten wie der Türkei ist diese auf Basis derCE-Zertifizierung in Europa erfolgt, in anderen wie Saudi-Arabien ist eineanspruchsvolle Zulassung durch die Gesundheitsbehörden erforderlich, die imersten Halbjahr 2024 erwartet wird. In einem sehr schnell wachsenden undaufstrebenden Marktumfeld ist das plasma care® als innovatives deutsches Produkthoch angesehen und nachgefragt.Bereits 2022 konnte ein Vertriebsvertrag in Brasilien mit einem führendenUnternehmen in der Wundversorgung geschlossen werden. Nach einem strengen unddetaillierten Zulassungsverfahren durch die brasilianische Gesundheitsbehörde(ANVISA) wurde das plasma care® nun für den dortigen Markt zugelassen. Diesunterstreicht die hohen Sicherheit- und Effektivitäts-Standards des Geräts.Daraufhin konnte dieses im Oktober auf der bedeutendsten brasilianischenKonferenz für plastische Chirurgie (SIITTRAL) den anwesenden Ärztinnen und