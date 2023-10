Skicircus-Presseinformation Winter 2023/24

--------------------------------------------------------------

Saalbach Hinterglemm (ots) - Geplanter Start des Skibetriebs am 1. Dezember //NewsWer den Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn noch nicht kennt,schmunzelt zuerst einmal über den langen Namen. Genauso lange wie der Name istallerdings auch die Vielfalt rund um das lässigste Skigebiet der Alpen. Diebundesländerübergreifende Region verbindet nicht nur 270 Abfahrtskilometer, 70moderne Lifte und 60 gemütlich-stilsichere Hütten, sondern auch ein Gefühl: DenSpirit des Home of Lässig - oder anders: Das individuelle Glücksgefühl! Und dasfinden lebenslustige Familien, sportliche Alpin-Skifahrer und individualistischeFreerider hier gleichermaßen.Doch wie definiert man dieses Glücksgefühl? Für die Einen ist es die Fürsorgeund Herzlichkeit, die vom Hotel bis zur Skischule spürbar ist - für die Anderenist es die Perfektion der präparierten Pisten und der hochmodernen Bergbahnen.Oder sind es die unverspurten Powderhänge und die "Faceshots", die einem einLächeln ins Gesicht zaubern? Im "Home of Lässig" geht es um die Lebensfreude,Gemütlichkeit und Vielfalt, um eine abwechslungsreiche und unvergleichlicheZeit, die für immer in Erinnerung bleibt.Was ist Dein individuelles Glücksgefühl?Neu im Winter 2023/24A5 Limberg 8er in SaalbachNach 29 Jahren und weit über 15 Millionen beförderten Gästen geht der Limberg4er in den Ruhestand. Ersetzt wird er durch eine moderne 8er Sesselbahn.Fakten:- Baubeginn: April 2023- Fertigstellung: November 2023- Beförderungskapazität: 3.600 Personen pro Stunde- Länge: 1370 m- Geschwindigkeit: 6 m/sec- Höhenunterschied: 449,5 m- Fahrzeit: 4,45 minDas Home of Lässig investiert weiter in erneuerbare Energie und CO?-ReduktionIn Summe sind Österreichs Bergbahnen der zweitgrößte Elektromobilitätsanbieterdes Landes. Die dafür benötigte Energie kommt in den allermeisten Regionen zu100% aus erneuerbaren Energiequellen. Um diese nachhaltige Energieform auchkünftig nützen zu können, setzt man im Skicircus Saalbach Hinterglemm LeogangFieberbrunn verstärkt auf die Eigenproduktion von Strom aus Wasser-, Sonnen- undWindkraft.So wird in diesem Jahr neben den bestehenden Solaranlagen, die größtePhotovoltaikanlage im Skigebiet - an der Fassade der neuen Limberg8er-Talstation - in Betrieb genommen. Ergänzend ist die Montage von neuartigenWindturbinen auf der Bergstation vorgesehen, sodass künftig ein Großteil der