Palladium One grenzt magnetotellurische („MT“) Anomalie bei West Pickle ab, Bohrprogramm auf dem Ni-Cu-Projekt Tyko im Gange

30. Oktober 2023 – Toronto, Ontario / IRW-Press / – Palladium One Mining Inc. (TSX-V: PDM, OTCQB: NKORF, FWB: 7N11) (das “Unternehmen” oder “Palladium One”) freut sich bekannt zu geben, dass es auf dem Konzessionsgebiet Tyko I (Abbildung 1 und 2), das Teil des größeren Nickel-Kupfer-Projekts Tyko in der kanadischen Provinz Ontario ist, eine große MT-Widerstandsanomalie entdeckt hat. Die MT-Widerstandsanomalie fällt mit der hochgradigen Zone West Pickle zusammen und erstreckt sich nach Osten in Richtung der Zone RJ, was nahelegt, dass die beiden Zonen ein zusammenhängendes Mineralisierungssystem bilden.