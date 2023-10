UBS stuft K+S auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für K+S auf "Neutral" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die bisher vorgelegten Quartalsergebnisse der europäischen Chemiekonzerne hätten die Konsensschätzungen durchschnittlich etwas verfehlt, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Montag vorliegenden Zwischenbilanz der aktuellen Berichtssaison. Geografisch gesehen sei die Nachfrage in der EU schwach, in den USA schwächle sie und in China laufe die Erholung langsamer als erwartet. Konjunkturindikatoren signalisierten ein nur vorsichtiges Absatzwachstum im vierten Quartal gegenüber dem dritten Jahresviertel./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2023 / 04:12 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2023 / 04:12 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die K+S Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,91 % und einem Kurs von 16,17EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Geoff Haire

Analysiertes Unternehmen: K+S

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 16

Kursziel alt: 16

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m