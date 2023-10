DZ BANK stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie der Deutschen Telekom von 23,50 auf 25,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Nachdem die Tochter T-Mobile US einen soliden Quartalsbericht vorgelegt und den Ausblick auf 2023 erneut leicht angehoben habe, dürfte auch der Mutterkonzern die Jahresziele etwas erhöhen, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Montag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Schätzungen für 2023 und die Folgejahre ebenfalls leicht nach oben./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2023 / 10:48 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2023 / 10:54 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Telekom Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 20,45EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Karsten Oblinger

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m