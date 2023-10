Kommunikationsprobleme in Notfallsituationen - Sicherheitsingenieur gibt 5 Tipps, wie Unternehmen im Ernstfall für den Schutz aller Mitarbeiter sorgen (FOTO)

Wuppertal (ots) - Wenn der Feueralarm losgeht oder ein ähnlicher Notfall

eintritt, ist keine Zeit für Diskussionen oder Unsicherheit. In solchen Momenten

muss jeder Mitarbeiter genau wissen, was zu tun ist, um die eigene Sicherheit

und die der Kollegen zu gewährleisten. Leider zeigt die Realität, dass in vielen

Unternehmen genau an dieser Stelle gravierende Kommunikationsprobleme auftreten.



"Ob fehlende Notfallpläne, unklare Anweisungen oder schlichtweg Desorganisation

- in Notfallsituationen zeigt sich, wie robust und effektiv die

Notfallorganisation eines Unternehmens wirklich ist", sagt Stefan Ganzke,

Sicherheitsingenieur mit jahrelanger Erfahrung, der auch als Leiter eines

Unternehmensstabes tätig war. In diesem Beitrag verrät er 5 Tipps, wie

Unternehmen im Ernstfall für robuste Abläufe zum Schutz aller Mitarbeiter

sorgen.