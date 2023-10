Wirtschaft Dax bleibt am Mittag im grünen Bereich - Aufatmen bleibt aus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Montag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 14.765 Punkten berechnet, 0,5 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



An der Spitze der Kursliste rangierten weiter die Papiere von Siemens Energy, die in der Vorwoche deutlich abgestürzt waren. Entgegen dem Trend im Minus waren unter anderem die Aktien von Merck und Sartorius. "Euphorie sieht grundsätzlich anders aus und die Konsolidierung der letzten Kursverluste verläuft sehr zaghaft", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow das Börsengeschehen.