Morningstar – Zehn Aktien mit stabilen Dividenden und Luft nach oben

In turbulenten Zeiten, wenn die Kurse wild schwanken und der Markt zunehmend unberechenbar wird, suchen Anleger nach soliden Basis-Investments. Die Analysten von Morningstar haben jetzt zehn unterbewertete Aktien mit zuverlässigen, stabilen Dividenden identifiziert und eine Liste der Burggraben-Aktien veröffentlicht.

Burggräben als nachhaltige Dividendentreiber

Laut Morningstar sind die besten Dividendenaktien nicht unbedingt jene mit der höchsten Rendite. „Beim Kauf von Dividenden-Titeln und der Jagd nach Rendite ist es sehr wichtig, selektiv vorzugehen“, betont Dan Lefkovitz, Stratege bei Morningstar Indexes. Die Suche nach den renditestärksten Bereichen des Marktes führe oft in problematische Regionen und „Dividendenfallen“. Vielmehr sollten Anleger auf die Nachhaltigkeit der Dividenden und solide Burggräben (englisch: „moat“) achten. „Ein Moat-Rating ist natürlich keine Garantie für Dividenden, aber wir haben einige sehr starke Korrelationen zwischen wirtschaftlichen Burggräben und Dividendenbeständigkeit festgestellt“, bekräftigt David Harrell, der Herausgeber von Morningstar Dividend Investor.

Burggraben-Aktien (englisch: „moat stocks“ oder „stocks with a strong moat“) bezeichnen Aktien von Unternehmen, deren Geschäftsmodell nicht einfach eingenommen – bzw. von der Konkurrenz nicht einfach kopiert – werden kann, weil es wie bei einer Burg durch einen oder mehrere Burggräben geschützt ist. Ein Burggraben soll einem Unternehmen enorme Wettbewerbsvorteile sichern. Der Begriff Burggraben wurde in Bezug auf Aktien erstmalig von Starinvestor Warren Buffett in einem Brief an die Aktionäre seines Unternehmens Berkshire Hathaway (Chairman’s Letter 1986) geprägt, worin er den Burggraben als eine imaginäre Schutzvorrichtung, die ein Unternehmen vor der Konkurrenz schützt beschreibt (wörtlich: „the moat protects a valuable business castle“). Vermögensaufbau kann nur stattfinden, wenn der Vermögenserhalt sichergestellt ist.

Burggraben-Faktoren – was macht ein Unternehmen zum Burggraben-Wert?

Anleger sind immer auf der Suche nach Anteilen an Unternehmen, die überdurchschnittlich stabil sind und die mit einem sicheren Geschäftsmodell aufwarten können. Burggraben-Aktien weisen aufgrund ihrer stabilen Marktstellung genau diese wünschenswerten Merkmale auf und glänzen mit hohen Gewinnen und einer besonders hohen Rentabilität. Der Aktienkurs einer solchen Burggrabenaktie entwickelt sich auf lange Sicht häufig deutlich besser als die der Mitbewerber.

Je mehr Burggräben umso besser: Wettbewerbsvorteile verschaffen sich Burggraben-Unternehmen unter anderem durch ihr Know-how, also ihr exklusives Spezialistenwissen, ihre starke Markenpositionierung, Skalen- oder Netzwerkeffekte („the winner takes all“), schiere Unternehmensgröße, Kostenvorteile (bei Einkauf oder Produktion), hervorragendes Management, exklusiven Zugriff auf Ressourcen oder auch durch Regierungsmonopole, wie z.B. in China, wo die Regierung bewusst Monopole in verschiedenen Industrien, darunter Technologie-, Banken- oder Energiebranche, schafft und Konkurrenz verbietet.

Tencent – ein klassisches Burggraben-Unternehmens

Am Beispiel der Aktie des chinesischen Internet-Unternehmens Tencent lässt sich gut erklären, was ein Burggraben bedeutet. Die Performance des chinesischen Konzerns zeigt eine rasante Entwicklung: In den vergangenen 10 Jahren ist der Umsatz um das 40-fache gestiegen, der operative Gewinn um mehr als das 30-fache. Dabei spielte die chinesische Regierung eine gewichtige Rolle: Während Tencent nach Belieben schalten und walten kann, werden ausländische Konkurrenten wie beispielsweise Google oder Facebook von der „Großen Firewall“ Pekings einfach blockiert. Mit einem solchen – von Chinas Führung gewollten – „Burggraben“ um ihr Geschäftsmodell schafft Tencent es, deutlich schneller zu wachsen und durch die Preissetzungsmacht mehr Geld als alle Wettbewerber zu verdienen. Das zeigt sich schließlich auch an der Börse. Seit das Unternehmen im Jahre 2004 an die Börse ging, ist der Aktienkurs um insgesamt um 4.500% gestiegen.

Auch das Geschäftsmodell der Eisenbahngesellschaften in den USA ist ein klassisches Beispiel für einen unüberwindbaren Wall oder Burggraben: Die Gleise gehören den privaten Bahnbetreibern, der Markt ist vollständig aufgeteilt. Es ist heute nicht mehr vorstellbar, dass ein Konkurrent ein neues Schienennetz aus dem Boden stampft, um eigene Züge fahren zu lassen. So verwundert es nicht, dass Investor Buffett vor zehn Jahren die Blaupause einer Burggraben-Aktie, die zweitgrößte US-Eisenbahngesellschaft Burlington Northern Santa Fe, übernahm.

Vorhang auf für die 10 Morningstar-Burgraben-Aktien und deren aktuelle Dividendenrenditen (Stand: 23. Oktober 2023):

Verizon Communications

Verizon ist ein führender US-Telekommunikationskonzern mit Hauptsitz in New York, der eine breite Palette von Kommunikations- und Technologielösungen für Verbraucher und Unternehmen anbietet. Der Hauptumsatz stammt aus dem Verkauf von Mobilfunkdiensten, wobei Kunden verschiedene Tarife für Sprach- und Datenkommunikation wählen können. Darüber hinaus erzielt Verizon Einnahmen durch den Verkauf von Geräten, Festnetzdiensten, Medien- und Werbegeschäften sowie IoT-Lösungen.

Dividendenrendite: 8,59%

Coca-Cola Company

Coca-Cola ist ein weltweit führender US-Getränkekonzern aus Georgia, Atlanta. Coca-Cola produziert und vertreibt eine breite Palette von alkoholfreien Getränken. Die Produkte umfassen sowohl kohlensäurehaltige als auch nicht kohlensäurehaltige Getränke, darunter einige der bekanntesten Marken wie Coca-Cola und Diet Coke. Durch den Verkauf dieser Produkte in mehr als 200 Ländern und Gebieten erzielt das Unternehmen stabile Einnahmen.

Dividendenrendite: 3,40%

PepsiCo

Der US-amerikanische Getränke- und Lebensmittelkonzern PepsiCo mit Sitz in Purchase im Bundesstaat New York ist derzeit der größte Mitbewerber der Coca-Cola Company. Ähnlich wie Coca-Cola ist PepsiCo ein führendes globales Nahrungsmittel- und Getränkeunternehmen, das eine breite Palette von Produkten herstellt und vertreibt. Das Produktportfolio umfasst Marken in den Bereichen Snacks, Getränke und Ernährungsprodukte.

Dividendenrendite: 3,13%

Altria Group

Die Altria Group – bis 2003 Philip Morris Companies – ist ein großer weltweit operierender US-Konzern aus Richmond im Bundesstaat Virginia, der eine Vielzahl von Tabakprodukten und Wein anbietet. Durch den Verkauf von Marken wie Marlboro erzielt das Unternehmen stabile Einnahmen, obwohl das Unternehmen auch mit den Herausforderungen und Regulierungen der Tabakindustrie konfrontiert ist. Altria hat auch Investitionen in den E-Zigarettenmarkt und andere alternative Nikotinprodukte getätigt, um das Geschäft zu diversifizieren.

Dividendenrendite: 9,11%

Wells Fargo

Wells Fargo, die große multinationale Bank mit Sitz im kalifornischen San Francisco, bietet eine breite Palette von Finanzdienstleistungen an, darunter Einlagen, Kredite, Versicherungen und Investmentbanking. Durch diese Dienstleistungen generiert die Bank Einnahmen aus Zinsen, Gebühren und anderen Finanzaktivitäten. Wells Fargo bedient sowohl Einzel- als auch Geschäftskunden und hat eine breite geografische Präsenz.

Dividendenrendite: 3,39%

Comcast Corporation

Die Comcast Corporation aus Philadelphia, Pennsylvania, ist der größte Kabelnetzbetreiber, nach AT&T der zweitgrößte Internetprovider und nach AT&T und Verizon Communications die drittgrößte Telefongesellschaft in den USA. Das globale Medien- und Technologieunternehmen, bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen u.a. in den Bereichen Kabelnetze, Unterhaltung, Sport anbietet. Der Hauptumsatz stammt aus dem Betrieb von Kabelnetzen und der Bereitstellung von Internet-, Video- und Telefondiensten. Durch seine Tochtergesellschaften wie NBC Universal und Sky erweitert Comcast sein Angebot und generiert zusätzliche Einnahmen.

Dividendenrendite: 2,66%

Bristol-Myers Squibb

Bristol-Myers Squibb (BMS) ist ein Biotech- und Pharmazie-Unternehmen mit Sitz in New York, das sich auf die Erforschung, Entwicklung und weltweite Vermarktung von verschreibungspflichtigen Medikamenten spezialisiert hat (Jahresumsatz 2022: 46,2 Mrd. US-Dollar). Der Fokus liegt u.a. auf onkologischen, immunologischen und kardiovaskulären Therapien. Die Forschungsaktivitäten konzentrieren sich auf die Indikationsgebiete Atherosklerose/-thrombose, Diabetes mellitus, krankhaftes Übergewicht, psychiatrische Erkrankungen, Morbus Crohn, Alzheimer/Demenz, HIV/AIDS, Hepatitis, Onkologie, Rheumatologie und Organtransplantationen. Der Bereich Forschung und Entwicklung ist essenziell bei BMS: neben dem Angebot an Medikamenten, welches bereits auf dem Markt erhältlich ist, befinden sich zahlreiche Produkte in der Pipeline. Darüber hinaus hat BMS zusammen mit Astra-Zeneca den Diabetes-Spezialisten Amylin übernommen und baut seine Aktivitäten in diesem Bereich entsprechend aus.

Dividendenrendite (Stand: 23. Oktober 2023): 4,30 Prozent

United Parcel Service (UPS)

UPS ist ein weltweit führendes Paketdienstleistungs- und Logistikunternehmen, das eine breite Palette von Liefer- und Frachtdienstleistungen anbietet. Das Unternehmen hält auch spezialisierte Logistik- und Supply-Chain-Lösungen bereit, um den unterschiedlichen Anforderungen seiner Kunden gerecht zu werden.

Dividendenrendite: 4,23%

Gilead Sciences

Gilead Sciences. ist ein Pharmazie- und Biotechnologieunternehmen aus den Vereinigten Staaten mit Sitz in Foster City, Kalifornien. Das Unternehmen ist im S&P 500 gelistet. Mit einem weltweiten Umsatz von rund 24 Milliarden US-Dollar ist es eines der größten Pharmaunternehmen der Welt. Das Unternehmen beschäftigt rund 14.000 Mitarbeiter an Standorten in Nordamerika, Europa und Australien und erforscht, entwickelt und kommerzialisiert dort Therapien für verschiedene Erkrankungen, wie beispielsweise der humanen Immunschwächeerkrankung HIV, Lebererkrankungen wie chronischer Hepatitis B (HBV) und Hepatitis C (HCV) sowie Influenza. Weitere Anwendungsgebiete der Gilead-Produkte sind u.a. Onkologie, Hämatologie und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Dividendenrendite: 3,78%

Medtronic

Medtronic mit Hauptsitz in Dublin ist ein börsennotiertes Unternehmen auf dem Gebiet der Medizintechnik. Das Unternehmen ist in den Aktienindizes S&P 100 und S&P 500 sowie dem Global Challenges Index vertreten. Es entwickelt und produziert eine breite Palette von Produkten und Therapien, darunter solche für die Bereiche Herz- und Gefäßkrankheiten, Diabetes, neurologische Erkrankungen und Wirbelsäulenerkrankungen. Bekannt ist die Firma für ihre Herzschrittmacher, implantierbare Kardioverter-Defibrillatoren, Herzklappen, Insulinpumpen, Aortenstentgrafts, Koronarstents und Neurostimulatoren. Von Medtronic werden mehr als die Hälfte aller weltweit implantierten Herzschrittmacher hergestellt.

Dividendenrendite: 3,79%

