Kassel (ots) - Der berufsbegleitende Masterstudiengang Industrielles

Produktionsmanagement (IPM) versetzt die Studierenden in die Lage, industrielle

Prozesse und Systeme über Planungsdomänen und -ebenen sowie über

Wertschöpfungsnetze hinweg ganzheitlich zu verstehen und zu managen. Dies

geschieht mit dem Ziel, Produkte und Dienstleistungen systematisch zu verbessern

und Unternehmen an die Veränderungen des Marktes anzupassen. Hierbei spielt auch

die Informationstechnik eine wesentliche Rolle: Sie ermöglicht die

Zusammenarbeit zwischen Prozessen und den daran Beteiligten und schafft die

Basis für konkrete Entscheidungen.



Einladung zur Online-Informationsveranstaltung





Alle Interessierte sind herzlich zur Online-Informationsveranstaltung am28.11.2023 um 17.00 Uhr eingeladen. Frau Prof. Dr.-Ing. Sigrid Wenzel wird denStudiengang vorstellen und Fragen beantworten. Unter http://www.unikims.de/ipmkönnen sich die Interessent:innen anmelden.Industrie 4.0"Es gibt nicht Industrie 4.0 schlechthin, sondern nur für jedes Unternehmen eineindividuelle Lösung." Und schon gar nicht führe Digitalisierung von selbst zusmarten Produktionsprozessen ohne mediale Brüche. Das sagt Univ.-Prof. Dr.-Ing.Sigrid Wenzel. Am Fachbereich Maschinenbau der Universität Kassel leitet sie imInstitut für Produktionstechnik und Logistik das FachgebietProduktionsorganisation und Fabrikplanung. Den Begriff der Digitalisierungverwendet Sigrid Wenzel nur ungern. Sie spricht von digitaler Transformation, dadieser Begriff den Veränderungsprozess besser beschreibt. Es gehe nicht um denEinsatz der IT um ihrer selbst willen, sondern um die strukturierte Verbesserungder einzelnen Prozesse in einem umfassenden Gesamtsystem. Erst wenn diebisherigen Prozesse analysiert und hinsichtlich ihrer Verbesserungspotenzialefortentwickelt seien, werden diese neuen Prozesse im Gesamtsystem implementiertund mit IT unterstützt. Dafür benötige ein Unternehmen oder eine Verwaltunggeeignete Fachleute mit Kenntnissen in Betriebswirtschaft, Technik undInformatik, "die mit allen reden, die Herausforderungen global betrachten, unddie jene Aufgaben, die sie daraus ableiten, disziplinübergreifend lösen können".Genau diese Fachleute bildet Sigrid Wenzel als wissenschaftliche Leiterin desberufsbegleitenden 120 ECTS-Masterstudiengangs IndustriellesProduktionsmanagement (IPM) an der UNIKIMS gemeinsam mit anderenWissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie akademisch geschultenPraktikerinnen und Praktikern aus.Die Studierenden profitieren im Beruf von der erlernten Methodik