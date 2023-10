Pan American Energy wählt Bohrunternehmen für fortgeschrittenes Explorationsprogramm auf Lithiumprojekt Big Mack

30. Oktober 2023, Calgary, Alberta, Kanada / IRW-Press / — Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG | OTC: PAANF | FWB: SS60) („Pan American“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass es Full Force Diamond Drilling Ltd. („Full Force“) als das Bohrunternehmen für sein vollständig genehmigtes fortgeschrittenes Explorationsbohrprogramm auf dem Lithiumprojekt Big Mack, dem Hartgestein-Pegmatitprojekt des Unternehmens mit Aussichten auf Lithium rund 80 Kilometer nördlich der Stadt Kenora, Ontario (das „Konzessionsgebiet“), ausgewählt hat. Full Force wurde nach einem strengen und wettbewerbsorientierten Analyse- und Qualifikationsverfahren mit der Unterstützung des Projektpartners des Unternehmens, Magabra Resources Corp. („Magabra“), und des wichtigsten Beratungspartners Axiom Exploration Group Ltd. („Axiom“) ausgewählt.

Full Force ist ein Diamantbohr- und Mineralexplorationsunternehmen, das 2004 gegründet wurde. Seitdem hat das Unternehmen seine Aktivitäten auf ganz Kanada und die USA ausgeweitet und betreibt eine Flotte an mittels Hubschrauber transportierbaren, kufen- und raupenmontierten Bohrgeräten sowie zwei voll ausgestattete Werkstätten in Peachland, British Columbia, und Smithers, British Columbia. Full Force betreibt Krux Analytics, um zu gewährleisten, dass alle Berichte vor Ort in Echtzeit erstellt werden können, damit der Kunde die umfassendsten Daten für die Überwachung von Kosten und Meterleistung erhält. Full Force ist COR-zertifiziert und hat sich verpflichtet, gesunde und sichere Betriebsstätten zu führen und gleichzeitig die Umweltauswirkungen zu minimieren.

Full Force wird ein kufenmontiertes, hydraulisches A5-Bohrgerät sowie Bedienungspersonal zum Konzessionsgebiet bringen. Ziel ist die Niederbringung von rund 5.000 Bohrmetern, wobei die Bohrungen in der ersten Novemberwoche 2023 beginnen sollen. Das Bohrprogramm wurde vom geologischen und geophysikalischen Team von Axiom konzipiert. Diese Experten werden das Programm vor Ort beaufsichtigen und verwalten. Ziel der Bohrungen ist, das Vorkommen und das Ausmaß der Mineralisierung an kritischen Mineralien auf dem Konzessionsgebiet zu beziffern und eine Mineralressourcenschätzung gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects für das Konzessionsgebiet zu erstellen.