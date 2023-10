Abcourt stellt Update hinsichtlich betrieblicher Aktivitäten bei der Mine Sleeping Giant bereit

Rouyn-Noranda (Kanada), 30. Oktober 2023 / IRW-Press / - Abcourt Mines Inc. („Abcourt“ oder das „Unternehmen“) (TSX Venture: ABI) freut sich, ein Update hinsichtlich seiner betrieblichen Aktivitäten bei der Mine Sleeping Giant bereitzustellen. Am 14. September gab Abcourt den Beginn der Arbeiten bei der Mühle Sleeping Giant hinsichtlich der Verarbeitung des Materials vom Projekt Pershing-Manitou bekannt.

Die für diesen Herbst geplanten Arbeiten an der Bergeeinrichtung der Mine sind nun abgeschlossen und bereit für die Zufuhr von Trübe von der Mühle Sleeping Giant. Die Arbeiten in der Mühle sind zu 90 % abgeschlossen und Abcourt plant, die Mühle in den kommenden Tagen in Betrieb zu nehmen.

Abcourt wird mit der Verarbeitung der Massenprobe von 5.000 t Material vom Projekt Pershing-Manitou beginnen. Diese Probe wurde von den Mineralressourcen der Lagerstätte Pershing-Manitou entnommen. Abcourt hat ein unabhängiges, auf Metallurgie spezialisiertes Unternehmen damit beauftragt, das Mahlprogramm zu überwachen und die gemahlenen Gehalte mit jenen der abgebauten Mineralressourcen abzugleichen. Das Unternehmen plant, zunächst zwischen 600 und 800 t pro Woche zu verarbeiten und die wöchentliche Tonnage schrittweise zu erhöhen. Anschließend wird Abcourt 400 t des im Oberflächensilo der Mine Elder verbliebenen Erzes verarbeiten, um das potenziell hochgradige Material der Lagerstätte Pershing-Manitou zu reinigen und aus dem Mahlkreislauf zu entfernen.

Schließlich wird Abcourt nach der Verarbeitung der 400 t von der Mine Elder mit der Verarbeitung von Material beginnen, das direkt von der Mine Sleeping Giant stammt.

Abcourt nimmt weiterhin Bewerbungen für unterschiedliche Positionen bei der Mine Sleeping Giant oder am Hauptsitz in Rouyn-Noranda entgegen. Einige Positionen sind noch verfügbar. Wer sich bewerben möchte, kann seinen Lebenslauf an rh@abcourt.com senden und die Website des Unternehmens hinsichtlich freier Stellen konsultieren.

Qualifizierte Sachverständige

Herr Pascal Hamelin, ing, President und Chief Executive Officer des Unternehmens, hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung verifiziert und genehmigt.

ÜBER Abcourt Mines Inc.

Abcourt Mines Inc. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen aus Kanada mit strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten im Nordwesten der kanadischen Provinz Québec. Abcourt ist Eigentümer des Mühlen- und Minenkomplexes Sleeping Giant, auf den sich die Aktivitäten des Unternehmens konzentrieren.