Camojojo ist stolz darauf, sich als eine der führenden Marken für Jäger und Naturfreunde in Deutschland und darüber hinaus zu etablieren. Unsere Produkte haben sich als zuverlässige Begleiter für Outdoor-Abenteuer und Jagdsaisons bewährt.

MÜNCHEN, 30. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Die renommierte Marke Camojojo freut sich, ihre neuesten Produkte und Innovationen vorzustellen. Als Spezialist für hochwertige Outdoor-Ausrüstung hat Camojojo eine langjährige Tradition in der Bereitstellung von qualitativ hochwertigen Produkten für Naturbegeisterte, und jetzt erweitert das Unternehmen sein Portfolio um ein aufregendes Produkt, Hibird - die Camojojo Vogelbeobachtungskamera.

Die Camojojo Vogelbeobachtungskamera - Hibird: Ein neuer Maßstab für Vogelbeobachtung

Wir freuen uns, unsere neueste Innovation vorzustellen - die Camojojo Vogelbeobachtungskamera. Diese Kamera wurde speziell entwickelt, um Naturbegeisterten und Vogelbeobachtern die Möglichkeit zu geben, die faszinierende Vogelwelt in ihrer ganzen Pracht zu erleben. Dieses Produkt wird in Zukunft ständig aktualisiert, darunter:

Hibird bringt die Vogelbeobachtung auf das nächste Level mit seiner fortschrittlichen Vogelidentifikationsfunktion. Auf künstlicher Intelligenz und einer umfassenden ornithologischen Datenbank aufgebaut, hat diese Funktion die Kapazität, bis zu 13.000 Vogelarten aus der ganzen Welt zu identifizieren.

Erleben Sie die Natur in atemberaubender Klarheit, sie bietet atemberaubende Aufnahmen in einer Auflösung von 10-60 Sekunden in 4K und 32MP. Ausgestattet mit einem Sony-Sensor und fortschrittlicher DSP-Rauschunterdrückung

Hibird geht noch einen Schritt weiter, indem es eine beeindruckende Zeitlupenfunktion einführt, die die Aktionen des Vogels in erstaunlichen 120 Bildern pro Sekunde wunderschön einfängt, und das alles in makelloser High-Definition-Klarheit.

Bis zu 4-fache Vergrößerung mit KI-unterstützter Vogelortung im Live-Stream, passt die KI-Technologie die Vergrößerung automatisch an.

Die Jagdsaison nähert sich: Bereiten Sie sich vor mit Camojojo

Mit dem Herbst in vollem Gange und der Jagdsaison vor der Tür möchten wir alle Jäger daran erinnern, sich gut vorzubereiten. Camojojo bietet eine breite Palette von Produkten und Ausrüstungen für die Jagd, von Wildkameras bis Doppelsolarpanel. Unsere Produkte sind darauf ausgerichtet, die Jagderfahrung zu optimieren und gleichzeitig die Anforderungen des Naturschutzes und der Nachhaltigkeit zu erfüllen.

Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen über unsere Produkte und die Camojojo Vogelbeobachtungskamera. Wir freuen uns darauf, Naturfreunde und Jäger gleichermaßen mit unseren Qualitätsprodukten zu unterstützen.

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/camojojo-ihr-partner-fur-outdoor-erlebnisse-301971314.html