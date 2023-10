Ebenfalls anwesend waren Seine Exzellenz Omar Sultan Al Olama, Staatsministerder VAE für künstliche Intelligenz, digitale Wirtschaft und Remote WorkApplications sowie Vorsitzender der Dubai Chamber of Digital Economy, sowieFranziska Giffey, Stellvertretende Bürgermeisterin von Berlin und Senatorin fürWirtschaft, Energie und Betriebe.Deutschland und Berlin: das Epizentrum europäischer Innovation"Berlin ist ein natürlicher Partner und Zwilling von Dubai", sagte S.E. AlOlama. "Die Reise nach Berlin beweist, dass wir in der Lage sind, die besten undklügsten Köpfe aus der Region nach Europa zu bringen und sie auch nach Dubaizurückzubringen." Dies sei eine kontinuierliche Dynamik, die mit der GITEXAFRICA begonnen habe, und man hoffe, die GITEX Europe zum erfolgreichstenTech-Event des Kontinents zu machen."Berlin und die GITEX passen perfekt zusammen. Wir haben die gleiche Vision, dieglobale Gemeinschaft der Innovatoren zu verbinden, und teilen die Leidenschaftfür bahnbrechende neue Technologien", sagte Franziska Giffey. Berlin liege imHerzen Europas, beherberge eines der dynamischsten Start-up-Ökosysteme der Weltund sei ein wichtiges Ziel für Talente und Investitionen.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.gitex-europe.comPressekontakt:Valentina Curatola - Junior PR ManagerTel.: + 493065000570mailto:v.curatola@mcgroup.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/172405/5637443OTS: GITEX Europe

Berlin (ots) - Im Mai 2025 findet erstmals die GITEX EUROPE in Berlin statt, die der Mega-Launch des Jahrzehnts bereits gilt. Zum 43. Mal fand jetzt die größte Technologiemesse der Welt - die GITEX GLOBAL - in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten im Dubai World Trade Centre (DWTC) statt. Besonders war dabei nicht nur die Resonanz der Messe, die mit mehr als 180.000 Besuchern aus 180 Ländern und 6000 Besuchern vom 16. bis 20. Oktober eine Rekordausgabe darstellte. Aufsehen erregte insbesondere die Ankündigung, dass diese Mega-Tech- und Start-up-Veranstaltung künftig einen eignen Ableger in Europa haben wird. Bereits vom 21. bis zum 23. Mai 2025 wird die GITEX EUROPE in der Messe Berlin stattfinden. Veranstalter mit der Messe Berlin ist KAOUN International, ein DWTC-Tochterunternehmen, dessen Repräsentanten jetzt feierlich den Vertrag unterzeichneten.

GITEX EUROPE Die größte Technologiemesse der Welt geht mit ihrem Europaableger in Berlin an den Start

