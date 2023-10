Kehua Soars Erreicht Neue Höhen Sichert sich im Jahr 2022 Nr. 4 im globalen Ranking als PCS Supplier

Xiamen, China (ots/PRNewswire) - In einem kürzlich von S&P Global Commodity

Insights veröffentlichten Bericht, belegte Xiamen Kehua Digital Energy Tech CO.,

Ltd (bezeichnet als "Kehua"), ein führender Anbieter von PV-Wechselrichtern und

Energiespeicherlösungen, den vierten Platz in Bezug auf Sendungen für das Jahr

2022 unter den Anbietern von Energiespeicher-Wechselrichtern (PCS). Ein

bedeutender Erfolg für Kehua, der sein Fachwissen und seine Fähigkeiten im

Bereich der erneuerbaren Energien, sowie das wachsende Vertrauen der Kunden auf

der ganzen Welt demonstriert.



In den letzten Jahren hat die Energiespeicherbranche einen beispiellosen

Ausbruch eingeleitet Probleme, wie beispielsweise die Unsicherheit von

Energiespeichersystemen, die Unsicherheit der Stützgitter, sowie die

Diskrepanzen, die durch die schnelle Iteration der Technologie entstehen, sind

allgegenwärtig. Mit 35 Jahren Spitzentechnologie in der

Leistungselektronikbranche, kann Kehua hocheffiziente und zuverlässige

PV+ESS-Lösungen für alle Szenarien anbieten, welche die Schwachstellen der

Branche thematisieren. Dies ist auf die stabile Produktionskapazität der vier

Produktionsstandorte von Kehua, mit einer Fläche von fast 320.000 Quadratmetern,

sowie der F&E-Stärke des Unternehmens mit mehr als 2.000 Ingenieuren

zurückzuführen. Dies macht es zu einer idealen Wahl für Kunden, die in Lösungen

für erneuerbare Energien investieren möchten.