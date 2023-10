Die Steuerkanzlei wirtschaftlich führen Warum ESt-Fälle auf Dauer keine Lösung sind (FOTO)

Speyer (ots) - Trotz großer Mühe stellen viele Steuerkanzleien am Ende des

Monats fest, dass sie wirtschaftlich deutlich unter ihren Möglichkeiten

geblieben sind. Bei Analysen kommt dann oft heraus, dass der Kundenstamm zu

großen Teilen aus Einkommensteuermandanten besteht. Schaut man in die Tiefe,

fällt dabei auf, dass sie nur einen kleinen Teil des Gesamtumsatzes ausmachen

und die Kanzleien in einigen Fällen sogar draufzahlen.



"Wer sich nur auf Einkommensteuermandanten fokussiert, kann auf Dauer nicht

wirtschaftlich arbeiten", erklärt Michael Wohlfart. "Jede Steuerkanzlei sollte

deshalb gut abwägen, welchen Mandantenstamm sie anziehen möchte." Michael

Wohlfart ist Kanzleiberater und kennt die Situationen der Steuerberater daher

genau. Nachfolgend verrät er, was Steuerkanzleien bezüglich eines lukrativen

Mandantenstamms beachten sollten.