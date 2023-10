JPMORGAN stuft ENEL auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Enel vor Neunmonatszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 7,80 Euro belassen. Der Energieversorger dürfte mit einem sehr starken Zahlenwerk aufwarten, schrieb Analyst Javier Garrido in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Die Frage sei nicht, ob der Jahresausblick erhöht wird, sondern wann./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2023 / 09:15 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2023 / 09:23 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Enel Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,60 % und einem Kurs von 5,848EUR gehandelt.