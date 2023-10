Noram verfolgt eine potenzielle zweite Zone mit hochgradiger Mineralisierung in der Tiefe

Parallel zu den laufenden technischen Arbeiten, die auf die Risikominderung bei Zeus abzielen und die Optimierung des Minenplans und die Verbesserung des Prozessdesigns einschließen, führte das Unternehmen eine umfassende geologische Prüfung des Projekts durch, die auch die Erstellung eines aktualisierten geologischen Modells auf der Grundlage von Oberflächenkartierungen und Kernaufzeichnungen umfasste.

„Diese Prüfung war ein absolut entscheidender Schritt auf dem Weg zu unserer Vormachbarkeitsstudie (PFS). Während dieses Prozesses kamen wir nämlich immer wieder auf die beträchtliche Anzahl von Bohrlöchern zurück, die in einer hochgradigen Mineralisierung endeten. Es begann sich ein offensichtlicher Trend abzuzeichnen und es stellte sich die Frage, was wäre, wenn es unter der ersten Schicht eine bedeutende zweite Schicht mit hochgradiger Mineralisierung gäbe? Diese Entdeckung würde enorme Auswirkungen auf das Unternehmen, den Shareholder Value und die Erstellung einer PFS haben“, so Sandy MacDougall, Executive Chairman und Direktor. „Noram verfügt nach wie vor über einen sehr gesunden Kassenbestand und unternimmt die notwendigen Schritte, um in diesem äußerst spannenden Prospektionsgebiet Bohrungen zu absolvieren, sodass dieses in der bevorstehenden PFS berücksichtigt werden kann.“

Das aktualisierte geologische Modell und die Ergebnisse des geplanten Bohrprogramms werden in ein Update der Mineralressourcenschätzung einfließen. Das Potenzial für das Vorkommen einer zweiten hochgradig mineralisierten Zone unterhalb des bekannten hochgradigen Kerns wird an den obigen Abschnitten deutlich.

Wichtigste Ergebnisse der geologischen Prüfung:

- Identifizierung des Potenzials für eine zweite Zone mit hochgradigem Material unterhalb der bestehenden hochgradigen Zone.

- 23 Bohrlöcher im hochgradigen Kernbereich endeten alle in einer Mineralisierung, einschließlich1: