Deutsche Inflation rückläufig: "Die Börsenparty liegt nun in den Händen der Fed"

Die Kerninflation, die Energie und Nahrungsmittel ausklammert, wird mit plus 4,3 Prozent erwartet für den Oktober. Die Energiepreise sanken bemerkenswerterweise um 3,2 Prozent im Jahresvergleich, was auf einen Basiseffekt aus dem Vorjahr zurückzuführen sei. Dieser Rückgang wurde zuletzt im Januar 2021 festgestellt. Jedoch sind die Nahrungsmittelpreise im Oktober mit plus 6,1 Prozent gestiegen. Das ist ein höherer Anstieg als im Februar 2022.

Die wichtigen deutschen Aktienindizes DAX, MDAX und SDAX sind allesamt leicht im grünen Bereich. Doch "so wirklich in Feierlaune kommen die Anlegerinnen und Anleger trotzdem nicht", sagt Portfoliomanager Altmann. Das liege seiner Meinung nach wahrscheinlich daran, dass am Rentenmarkt die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch im Fokus steht. "Bevor die Rentenanleger eine Party starten, wollen sie erst von der Fed hören, dass auch auf der anderen Seite des Atlantiks die Zinserhöhungen zu Ende sind", lautet sein Fazit.

