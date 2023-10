ROYAL COMMISSION FOR ALULA ENTHÜLLT DEN SIEGREICHEN ENTWURF FÜR DAS NEUE FLUGHAFENTERMINAL VON ALULA

Das Terminal mit seinen hochwertigen Einrichtungen, darunter ein luxuriöses 5-Sterne-Hotel, ein Spa und ein umfangreiches Einzelhandelsangebot, soll die Standards für internationale Flughäfen neu definieren. Das Terminal, das die Essenz von AlUla vom Aufsetzen bis zum Abheben einfängt, wird ein Eckpfeiler der Reise eines jeden Besuchers sein. Der Entwurf verspricht, dass sich die Infrastruktur nahtlos in die natürlichen Landschaften von AlUla einfügt und so für Harmonie und Koexistenz sorgt.

RIAD, Saudi-Arabien, 30. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Die Royal Commission for AlUla (RCU) hat während der siebten jährlichen Future Investment Initiative in Riad offiziell den Siegerentwurf für das Terminal des AlUla International Airports bekannt gegeben, der aus einer weltweiten Ausschreibung ausgewählt wurde. Als außergewöhnliches Tor zu AlUla, einem bedeutenden archäologischen und kulturellen Ziel im Königreich, verkörpert das neue Terminal eine Mischung aus Modernität, Kultur und Natur.

Durch neue Flughafenrouten und einen geplanten Anstieg der jährlichen Passagierkapazität von 400.000 auf 6 Millionen in der Endphase wird das Terminal die Anbindung von AlUla an die Weltbühne revolutionieren und es zu einem leicht zugänglichen Juwel für internationale Reisende machen.

Über den Bereich des Tourismus hinaus sieht das Projekt eine transformative Wirkung auf die Gemeinschaft vor. Indem die Initiative mehr Reisende nach AlUla lockt, wird sie der Wirtschaft höhere Einnahmen bescheren und den Einwohnern eine Fülle von Beschäftigungsmöglichkeiten eröffnen.

Ursprünglich vor einem Jahrzehnt für den regionalen Inlandsverkehr konzipiert, wurden die Kapazitäten des AlUla International Airports durch den rasanten Erfolg von AlUla als weltweites Reiseziel überstiegen. Diese beispiellose Nachfrage erfordert sofortige Erweiterungen und weitere Investitionen, was das unerschütterliche Engagement der RCU zur Förderung des Wachstums und der weltweiten Attraktivität von AlUla unterstreicht.

Informationen zur Royal Commission for AlUla

Die Royal Commission for AlUla (RCU) wurde im Juli 2017 per königlichem Dekret ins Leben gerufen, um AlUla, eine Region von herausragender natürlicher und kultureller Bedeutung im Nordwesten Saudi-Arabiens, zu erhalten und zu entwickeln. Der langfristige Plan der RCU gibt einen verantwortungsvollen, nachhaltigen und sensiblen Ansatz für die städtische und wirtschaftliche Entwicklung vor, der das natürliche und historische Erbe des Gebiets bewahrt und AlUla als attraktiven Ort zum Leben, Arbeiten und Besuchen etabliert. Dies umfasst eine breite Palette von Initiativen in den Bereichen Archäologie, Tourismus, Kultur, Bildung und Kunst und spiegelt das Engagement für die wirtschaftliche Diversifizierung, die Stärkung der lokalen Gemeinschaften und die Erhaltung des kulturellen Erbes wider, die im Programm Vision 2030 des Königreichs Saudi-Arabien als Prioritäten genannt werden.

